Путин направил приветствие участникам II Российско-узбекского образовательного форума

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Узбекистана в области образования идет активно и плодотворно, даже несмотря на связанные с пандемией ограничения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям II Российско-узбекского образовательного форума.

Обращение на мероприятии зачитал начальник управления Кремля по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов.

Как считает российский президент, плодотворное сотрудничество двух стран в сфере образования, несомненно, способствует развитию двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. "Главное - что совместная работа на этом направлении ведется весьма активно и результативно, несмотря на известные ограничения, обусловленные пандемией коронавируса", - подчеркнул он.

В частности, продолжил Путин, расширяется сеть филиалов российских вузов в Узбекистане. Сейчас их уже 14, в завершающей стадии находится процесс открытия 15-го такого учреждения - филиала Санкт-Петербургского государственного университета в Ташкенте. "Постоянно увеличивается количество узбекских студентов, обучающихся в России, - в текущем учебном году оно превысило 43 тыс.", - констатировал президент РФ.

По его оценке, важно, что в повестку форума включены наиболее актуальные вопросы, стоящие перед российскими и узбекскими партнерами в области образования и, в частности, касающиеся взаимодействия по линии вузов, повышения квалификации преподавателей для средней школы, а также совершенствования дошкольной подготовки детей, включая языковую.

"Рассчитываю, что вы проведете конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши идеи и инициативы будут востребованы на практике и послужат дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами и народами", - подытожил глава российского государства.