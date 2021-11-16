Краснов заявил о необходимости ужесточить госконтроль за оборотом алкоголя

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов считает необходимым после новых массовых отравлений суррогатным алкоголем ужесточить контроль в сфере оборота алкогольной продукции. Об этом он сообщил на правительственном часе в Госдуме.

"В последнее время остро встала проблема распространения суррогатного алкоголя, приведшего к случаям массового отравления и гибели людей в целом ряде регионов страны", - отметил генпрокурор.

По его словам, "ситуация требует ужесточения государственного контроля в данной сфере и принятия нормативного правового акта, обеспечивающего учет метанолосодержащих жидкостей с применением современных информационных систем".

По данным Росстата, в течение 2020 года из-за случайных отравлений алкоголем в России умерли 10 206 человек - на 3 755 человек больше, чем в 2019 году. Одной из причин отравления алкоголем является употребление спиртосодержащих жидкостей, заведомо не предназначенных для питья. Зачастую в них вместо питьевого этилового спирта (этанол) содержится токсичный метиловый спирт (метанол). По запаху и вкусу он неотличим от этилового, но при этом является смертельно опасным ядом: для летального исхода достаточно выпить 80-150 мл. В поддельной алкогольной продукции также используют некачественный этиловый спирт или некачественный метанол. Употребление контрафактного алкоголя зачастую приводит к тяжелым отравлениям, потере зрения и даже смертям. Зачастую отравления происходят вследствие употребления и других веществ-заменителей алкоголя: одеколонов, муравьиного спирта, антифриза и так далее.