Курорты Кубани не планируют закрывать в зимний сезон из-за ситуации с ковидом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют закрывать регион для туристов в зимний период. Край продолжит принимать вакцинированных от коронавируса отдыхающих, сообщил во вторник ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в кулуарах форума "Транспорт России".

"Нет, он [край] не будет закрыт, туристов мы ждем, но только привитых. Тех, кто имеет защищенность - и сам от ковида привит, и в край [коронавирус] не привезет. Для тех, кто привился, край открыт", - сказал Кондратьев.

На территории края введена система QR-кодов для посещения объектов общепита, в городах-курортах их необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных комплексов. На Кубани также введен запрет на проведение массовых, спортивных, зрелищных и культурных мероприятий. Данные меры пока продлены до 21 ноября.

С 1 августа для заселения в отели и санатории Краснодарского края необходимо предъявить медицинский документ о перенесенном COVID-19 или сертификат о вакцинации. В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь себе справку о медотводе и отрицательный ПЦР-тест. Также заселяться возможно при добровольном согласии на вакцинацию в течение трех дней.

По состоянию на вторник, коронавирус за сутки подтвердился у 636 пациентов, за весь период пандемии он выявлен у 87 396 человек, 59 459 выздоровели, 8 126 пациентов умерли. В регионе до 1 декабря действует режим "Повышенной готовности".