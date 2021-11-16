Деятельность 18 организаций признали в России нежелательной в 2021 году

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МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Деятельность 18 иностранных организаций в этом году признана нежелательной в России. Об этом сообщил во вторник генпрокурор России Игорь Краснов на правительственном часе в Государственной думе.

"По искам прокуроров в текущем году приняты решения о признании нежелательной деятельности 18 иностранных и международных неправительственных организаций", - отметил он.

Краснов подчеркнул, что возросли риски проникновения на территорию страны представителей течений террористической и экстремистской направленности, распространения их опасного влияния, в первую очередь, на молодежь. "В таких условиях совместно с ФСБ, МВД нами продолжены целевые мероприятия по нейтрализации соответствующих угроз, а также недопущению международного воздействия на внутриполитическую ситуацию в стране", - заключил он.