Володин: число депутатов, находящихся в больнице с коронавирусом, снизилось в три раза

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество депутатов Госдумы, заболевших новой коронавирусной инфекцией и находящихся в больницах, с начала работы Думы восьмого созыва снизилось в три раза. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

"С начала работы Государственной думы уменьшилось количество депутатов, находящихся на больничной койке в связи с ковидом, в три раза. Сегодня находятся на больничном четыре депутата, а когда мы с вами начинали работу, было 12", - отметил Володин.

По его словам, снижение количества заболевших происходило постепенно. "Во-многом это то, что мы смогли самоорганизоваться и серьезно отнестись к здоровью, не только своему, но и к тем, кто рядом находится", - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также представил данные каждой фракции по количеству вакцинированных и переболевших менее полугода назад депутатов. "Если говорить о вакцинации, наличии антител у тех, кто переболел меньше чем полгода назад, фракция ЛДПР занимает первое место, 100% вакцинация", - отметил Володин. Во фракции "Единая Россия" сегодня 4,8% депутатов не вакцинированы либо у них подошло время проходить ревакцинацию. Во фракции "Справедливая Россия - За правду" таких депутатов 17,9%, в КПРФ - 31,6%, а у "Новых людей" - 33,3%.

"Если в целом подвести итог, на сегодняшний день 91% депутатов Государственной думы вакцинированы либо переболели менее полугода назад… Результат очевиден - у нас с вами количество находящихся на больничном уменьшается. Это взаимосвязано", - подчеркнул Володин.