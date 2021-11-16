МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил закрепить в Лесном кодексе критерии для зон контроля пожаров, когда за ними просто наблюдают, а не тушат.

"Тревогу вызывают негативные последствия от введения несколько лет назад так называемых зон контроля, когда пожары не тушатся, а наблюдаются. На них пришлась половина всех сгоревших лесов. Считаю необходимым четко закрепить в Лесном кодексе критерии и нормативы для "зон контроля", - заявил Краснов на правительственном часе в Госдуме. Он пояснил, что сейчас параметры таких зон региональные комиссии по тушению вводят по своему собственному усмотрению.

Генпрокурор сообщил, что только в текущем году площадь возгораний в лесах увеличилась на 9%, огнем пройдено 10 млн га.

"Пренебрежительное отношение к природе во многих случаях стало первопричиной лесных пожаров, других катаклизмов, приведших к гибели людей, причинению многомиллиардного ущерба", - сказал Краснов.