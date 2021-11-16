ФМБА подало в Минздрав отчет о второй фазе исследований антиковидного препарата "Мир-19"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) подало в Минздрав РФ отчет о второй фазе клинических исследований препарата для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19", сообщила во вторник руководитель ведомства Вероника Скворцова. Она добавила, что сейчас ФМБА ожидает завершения процедуры регистрации препарата.

"В настоящее время завершается вторая фаза клинических исследований, отчет по второй фазе подан в министерство здравоохранения, и мы, соответственно, ждем завершения процедуры регистрации препарата", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".