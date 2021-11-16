Красноярский край получил 60 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Красноярский край, где в конце октября наблюдался дефицит однокомпонентной вакцины, получил 60 тыс. доз "Спутника Лайт". Об этом на заседании комитета по охране здоровья и соцполитики заксобрания края сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик.

В конце октября в региональном Минздраве сообщали ТАСС, что в крае возник дефицит вакцины "Спутник Лайт". Власти предположили, что ситуация связана с тем, что ранее QR-коды выдавались сразу после вакцинации "Спутником Лайт". Федеральный Минздрав заявил, что в регионы, где возник дефицит однокомпонентной вакцины, будут направлены дополнительные партии.

"По "Спутнику Лайт", к нам в край, к одним из первых, направлено 60 тыс. доз. Сегодня оформляются документы, и завтра они будут направлены в медицинские учреждения", - сообщил Немик.

Краевые власти отмечают, что за первые две недели ноября в регионе наблюдается повышение темпов вакцинации. Всего в регионе завершили вакцинацию около 1 млн человек, или 47% взрослого населения.

С 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространят на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнес-залы, гостиницы. В регионе с начала пандемии выявлено более 142 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 126,5 тыс. человек выздоровело, умерло 7 тыс. человек. Развернуто 6,3 тыс. коек, из них свободный коечный фонд составляет 16%.