Число пациентов с COVID-19 в реанимациях Петербурга снизилось впервые с октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Численность пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимациях Петербурга, снизилась до 686 человек. Начиная с 21 октября этот показатель превышал 700 человек, сообщили во вторник в пресс-службе Смольного.

Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, количество поступивших в стационары продолжает сокращаться - 242 человека, в понедельник сообщалось о 284 госпитализированных. Всего в городе пациентов с коронавирусом принимают 18 больниц, на лечении в стационарах находятся 7,4 тыс. человек. Амбулаторное лечение сейчас проходят более 39,1 тыс. пациентов, 38,7 тыс. получают бесплатную лекарственную терапию на дому. К аппаратам ИВЛ подключены 330 пациентов, на данный момент в городе развернуто более 9,4 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,9 млн человек, более 2 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 588 292 дозы.

По последним данным, в Петербурге выявили 757 848 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 684 029 человек (3 419 за сутки), умерли 25 187 (78 за сутки). За последние сутки в городе выявили 3 131 случай заражения.