Вопрос о QR-кодах для сотрудников школ пока не обсуждается

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вопрос введения QR-кодов для учителей и сотрудников школ для посещения учебных заведений в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС во вторник глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"В настоящее время в Минпросвещения РФ это не обсуждается", - сказал он.

Глава Минпросвещения также сообщил, что регионы должны сами принимать решения, направленные на борьбу с ковидом в школах. "Есть дополнительные меры защиты здоровья, такие, как, в частности, применяет Москва - экспресс-тестирование, которое не является основанием для признания ребенка заболевшим, но повышает информированность и укрепляет более тесную работу медицинских организаций со школами для повышения защиты здоровья всех участников образовательного процесса. Каждый регион сам принимает решение о тех или иных мерах исходя из ситуации на местах", - сказал он.

Ранее правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.