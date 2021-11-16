Доступ в склепы Даргавского некрополя закроют ставнями из-за актов вандализма

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Двухэтажные и четырехэтажные каменные склепы некрополя в селении Даргавс Северной Осетии, который называют крупнейшим в мире памятником чуме, будут закрыты деревянными ставнями для защиты от вандалов, сообщил ТАСС председатель Комитета Республики Северная Осетия-Алания по туризму Заурбек Кодзаев.

Некрополь "Город мертвых" в Пригородном районе республики является историко-архитектурным памятником и охраняется государством. Всего там находится 95 фамильных склепов, в каждом из них захоронены несколько поколений осетин.

"Ранее на склепах были ставни, однако где-то в 70-х годах прошлого века, во время изучения некрополя, они были сняты и не поставлены обратно. Прямой доступ в склепы, где покоятся останки умерших, позволяет отдельным туристам совершать акты вандализма. Сейчас принято решение восстановить эти ставни, они будут деревянными, надежно закрывающими склепы", - сказал Кодзаев.

В июле территорию некрополя в селении Даргавс временно закрывали для посещения туристами после случая вандализма, затем открыли после разработки правил поведения и посещения. После того, как будут установлены ставни, попасть внутрь каменных склепов будет уже невозможно.

Акты вандализма, которые фиксировались в Даргавсе последние два года, вызвали большой общественный резонанс. Местное население сочло поведение молодых людей, причастных к их совершению, оскорблением национальных чувств. После осквернения даргавского некрополя власти сначала приняли решение о его закрытии для посетителей, затем он возобновил работу с усиленной охраной, пояснил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в 2020 году МВД России по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Пятигорска Ставропольского края по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), который извлек из склепа черепа, выставил их на оконный проем и сфотографировался.

Историки датируют Даргавский некрополь XIV-XVIII веками нашей эры. Отдельные ученые считают, что "Город мертвых" возвели аланы, предки осетин. Есть версия, что на рубеже XVIII и XIX веков в горных ущельях Даргавса бушевала эпидемия чумы, унесшая жизни десятков тысяч человек. Больные целыми семьями уходили в заранее построенные склепы, чтобы не заразить своих соседей, где и умирали. В результате население Осетии сократилось с 200 тыс. в конце XVIII века до 16 тыс. к середине XIX века.