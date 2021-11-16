Власти Пермского края сохранят северные надбавки и льготы

ПЕРМЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Жители приравненных к районам Крайнего Севера территорий Пермского края не лишатся положенных выплат и льгот после прекращения действия указов 90-х годов, касающихся этих территорий, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального правительства.

В понедельник в Минэкономразвития РФ сообщили ТАСС, что все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект постановления правительства РФ об утверждении единого перечня таких территорий. Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

"Новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом изменений в стране за последние десятилетия. В частности, вместо Коми-Пермяцкого автономного округа, вошедшего в состав Пермского края, в документе будет отражено Прикамье. Следовательно, никаких перемен в выплатах для жителей северных территорий региона это решение не несет. Все северные надбавки и льготы, которые положены людям, сохранятся", - рассказали в пресс-службе.

12 ноября был подписан указ главы государства, согласно которому с 1 января 2022 года перестанут действовать некоторые указы 1992-1994 годов, касающиеся перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в том числе в республиках Карелия, Коми, Бурятия, а также трех районов Пермского края. Проект постановления правительства РФ проходит общественное обсуждение.

Также на портале проектов правовых актов был опубликован также проект постановления правительства, которым будет снова утвержден перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления компенсаций жителям и работникам этих территорий. В том числе, согласно проекту, в перечне будут ряд районов Карелии, Коми, Тувы, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Архангельской областей и других регионов.