Канатная дорога свяжет кампус для вузов на левобережье и университеты в Томске

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Канатная дорога будет построена для кампуса на 10 тыс. мест, который создадут на левом берегу Томи для всех шести вузов Томска. Она свяжет левобережье с правым берегом, где располагаются корпуса университетов, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Томск располагается на правом берегу реки Томь, в том числе, университетские корпуса. На левом берегу в пригороде находятся несколько деревень и сел, а также микрорайон Северный парк. В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве к концу 2024 года кампуса на левобережье на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты.

"Канатная дорога будет точно строиться, ее утвердило правительство (РФ)", - сказал Жвачкин.

Он уточнил, что также власти региона намерены построить рядом с канатной дорогой вантовый мост, по которому будут ездить беспилотные трамваи.

Рост числа студентов

Также, по словам Жвачкина, планируется после строительства первой очереди кампуса создать в нем дополнительные места для проживания студентов. Планируется втрое увеличить число мест - с 10 тыс. до 30 тыс. Как пояснил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов, на первую очередь кампуса 18 млрд рублей выделит правительство РФ, остальные средства - частные инвестиции от банков и инвесторов. Их определят в ближайшее время конкурсными процедурами, однако уже сейчас несколько крупных компаний и банков заинтересованы в данном инвестпроекте.

Кроме того, Жвачкин подписал распоряжение о создании в структуре областной администрации департамента, который будет заниматься вопросами создания и развития кампуса. В первую очередь департамент займется формированием предложений в правительство РФ, чтобы утвердить новые нормативы для строительства объекта, в частности, понятие "кампус" и подходы к его созданию.

Антонов отметил, что первое обсуждение нормативов состоится с правительством РФ на следующей неделе, решения ожидают власти региона уже в этом году.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.