Разумков считает, что идея Зеленского платить за вакцинацию не спасет его рейтинг

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Обещание президента Украины Владимира Зеленского выплатить согражданам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса по 1 тыс. гривен (около $38), не спасет рейтинг главы государства. Такое мнение во вторник озвучил депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Это не реанимирует рейтинг президента, думаю, это и дальше будет хоронить его рейтинг", - сказал он журналистам.

По словам Разумкова, инициатива Зеленского выделить вакцинированным средства, которые можно потратить исключительно на покупку абонемента в спортзал, билетов в кинотеатр, театр, музей, концертный зал или для путешествий по Украине, нелогична. "Людям нужно предоставить возможность выбирать, куда потратить тысячу гривен <...> Нужно поддерживать людей в период пандемии, а тратить тысячу на то, чтобы они могли пойти в музей, - это нелогично", - считает депутат. Он отметил также, что расходование средств на поддержку креативных индустрий - это "плохая технология", поскольку "для многих граждан пойти в кино, спортзалы или музей - большая роскошь, потому что им очень часто не хватает на элементарные нужды".

Накануне Зеленский пообещал, что каждый, кто полностью вакцинировался от коронавируса, сможет получить тысячу гривен через приложение "Дия" ("Действие"). На эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал, посетить кино, театр, музей, выставочный зал или приобрести билет для путешествий по Украине. По словам президента, программа стартует 19 декабря. В ней смогут принять участие как те граждане, кто уже прошел вакцинацию, так и те, кто собирается сделать прививку.

По данным Минздрава, на Украине за минувшие сутки подтвердили более 16 тыс. новых случаев коронавируса и 838 смертей от осложнения болезни - максимум за все время. Всего с начала пандемии в стране заболели 3 244 749 человек, выздоровели 2 664 373 человека, умерли 77 985. С начала кампании по вакцинации на Украине, население которой составляет около 41,6 млн человек, первую дозу вакцины получили 12 331 550 человек, полностью иммунизированы 8 887 415 человек.