Лавров заявил об отсутствии большого прогресса по взаимному признанию вакцин с Европой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент в процессе взаимного признания вакцин между Россией и Европой нет большого прогресса.

"Пока тут большого прогресса не достигнуто, мы ожидаем завершения соответствующих процедур Всемирной организацией здравоохранения и Европейского агентства по лекарственным препаратам", - сообщил он журналистам во вторник на пресс-конференции.

Лавров отметил, что Европа не откликнулась на предложение российской стороны о приостановке патентной защиты вакцин, ранее выдвинутое президентом России Владимиром Путиным. "На предложение, которое Россия не раз выдвигала, начиная с саммита "двадцатки" в мае этого года, когда президент [России Владимир] Путин предложил в интересах борьбы с пандемией, в интересах расширения доступа развивающихся стран к вакцине приостановить патентную защиту соответствующих препаратов. Отклика не последовало", - сообщил он.

Вместе с тем Лавров добавил, что разговор по теме взаимного признания сертификатов о вакцинации ведется. "Взаимное признание сертификатов о вакцинации - тоже наша инициатива, которая, по-моему, очевидна в этой обстановке, но почему-то на нее не очень откликаются наши западные коллеги, хотя разговор на эту тему идет", - сказал министр, выразив надежду на быстрое разрешение этого вопроса.