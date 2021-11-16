Форум добровольцев Ямала пройдет в новом формате и соберет порядка 400 человек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Около 400 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) примут участие в региональном Форуме добровольцев, который пройдет в новом формате в крупнейшем городе округа Новом Уренгое. Теперь форум соберет не только представителей волонтерского движения, но и всех желающих местных жителей старше 14 лет, для которых пройдут акции и мастер-классы от лидеров добровольческих движений, сообщила ТАСС руководитель медиаслужбы "Арктического центра добровольчества" Валерия Вержанская во вторник.

"Ожидаемое количество участников - 400 человек. Форум пройдет в формате "форум для города", где каждый ямалец сможет поучаствовать в мероприятии и совершить доброе дело. Все будет офлайн, из онлайна - конкурсы в соцсетях", - сказала она.

Форум состоится 20-21 ноября. В пресс-службе правительства ЯНАО уточнили, что на протяжении двух дней для ямальцев будут работать интерактивные площадки, позволяющие совершить доброе дело "здесь и сейчас", например, сдать вторсырье на переработку, сформировать набор для нуждающихся или подарок для пожилых людей, помочь приюту для животных. Также будут проведены мастер-классы по жестовому языку и оказанию первой помощи.

Мероприятие пройдет с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности. Главное условие для участия в форуме - наличие сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до события, и справка от лечащего врача об имеющихся противопоказаниях к вакцинации.

Первый Форум добровольцев Ямала состоялся в 2018 году в Салехарде, по его итогам губернатор региона Дмитрий Артюхов принял решение сделать мероприятие ежегодным.