Вакцинацию 80% населения Приамурья от ковида планируют завершить к 1 декабря

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области планируют завершить вакцинацию 80% жителей региона от коронавирусной инфекции к 1 декабря, если будут соблюдены существующие темпы, сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"При сохранении набранных темпов вакцинации 80% населения области будет привито от коронавируса уже к 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

В регионе первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 311 271 человек (76,57 % от плана вакцинации), вторую прививку поставили 247 211 человек (51,1 %). По информации Министерства здравоохранения Амурской области, недостатка вакцины в регионе нет.

"Ситуация по COVID-19 в регионе тяжелая, сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения. Мы набрали хорошие темпы по вакцинации, однако есть районы, где они еще не дотягивают до среднеобластного показателя. Главам этих районов необходимо провести работу с крупными работодателями на своих территориях, при необходимости совместно с медучреждениями организовать выездные формы работы на эти предприятия для вакцинации сотрудников. <…> Нам необходимо вакцинировать 80% жителей области, тогда будет коллективный иммунитет и не придется вводить самые жесткие ограничения", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

Ухудшение эпидемической обстановки в Амурской области фиксируется с начала июня. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С начала пандемии в области выявлено 43 тыс. случаев заражения, 506 человек умерли.