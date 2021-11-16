В Москве дополнительно выделили 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы дополнительно выделило 5,6 млрд рублей на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы выделило 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что источником допсредств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 26 октября 2021 года. "Выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям", - заключили в пресс-службе.

Ранее замруководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина сообщила, что около 10,6 млрд рублей предусмотрено на борьбу с коронавирусом в проекте бюджета Москвы на 2022 год. Около 4,1 млрд рублей планируется направить на закупку необходимых медицинских препаратов.

Также директор МГФОМС Владимир Зеленский сообщил, что около 215 тыс. пациентов, госпитализированных с коронавирусом в столице за 9 месяцев текущего года, получили медпомощь за счет средств городского фонда ОМС. Он подчеркнул, что усредненных тарифов для лечения пациентов с ковидом в Москве нет.