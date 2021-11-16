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Каймановые крокодилы впервые отложили яйца в Ялтинском крокодиляриуме

Этот вид крокодилов - самый маленький в крокодиляриуме среди рептилий

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Каймановые крокодилы впервые в Ялтинском крокодиляриуме в Крыму отложили несколько десятков яиц, сообщил на своей странице в Facebook директор организации Виктор Жиленко.

"В Ялтинском крокодиляриуме каймановые крокодилы родили целую гору яиц. Радостная новость для всех", - сказал Жиленко.

По его словам, такое явление происходит редко, а в Ялтинском крокодиляриуме - впервые.

На сайте крокодиляриума сообщается, что в Ялте собрана самая большая видовая коллекция древних пресмыкающихся на территории России. В экспозиции - речные и морские черепахи, питоны, игуаны, вараны. Среди рептилий - самый крупный нильский крокодил, а также самые маленькие - каймановые крокодилы.

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