ЕСПЧ призвал правительство Грузии обеспечить необходимую медпомощь Саакашвили

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на обеспечительные меры по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал правительство Грузии предоставить заявителю необходимое медицинское обслуживание. Об этом говорится пресс-релизе секретариата суда, распространенном во вторник.

"ЕСПЧ сегодня указал на обеспечительные меры по делу Саакашвили против Грузии, связанные с состоянием здоровья заявителя. Суд призывает правительство информировать его о текущем состоянии здоровья заявителя, обеспечивать его [заявителя] безопасность в тюрьме и предоставить ему необходимое медицинское обеспечение", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении также отмечается, что в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ может применить обеспечительные (временные) меры к любому государству - участнику Европейской конвенции о правах человека. Временные меры - это срочные меры, которые в соответствии со сложившейся судебной практикой, применяются только в случае существования реальной опасности причинения непоправимого вреда, уточняется в пресс-релизе.

Ранее ЕСПЧ отказался поддержать требование Саакашвили о переводе из тюремной больницы в частную клинику и призвал заявителя прекратить голодовку.

Саакашвили, который в последнее время проживал на Украине и имеет гражданство этой страны, задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президент изначально находился в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Саакашвили 8 ноября перевели в тюремную больницу из опасений за его здоровье. Сам бывший глава государства и его адвокаты выступали категорически против этого. 11 ноября Саакашвили заявил, что прекратит голодовку, если его переведут в одну из частных клиник для реабилитации.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября бывшему лидеру республики предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии. Это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.