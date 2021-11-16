В Москве ряд коммерческих аптек в 2022 году смогут выдавать льготные лекарства по QR-кодам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по выдаче в коммерческих аптеках льготных лекарств по электронным рецептам проведут в Москве с 15 января по 31 декабря 2022 года. Получить препарат в аптеках можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о реализации пилотного проекта по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Пилотный проект планируется реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что участвовать в проекте смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан, назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию (МНН), в день обращения. Получить препарат в аптеках можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде.

"Расчеты с аптечными организациями - участниками пилотного проекта будут осуществляться ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств", - отметили в пресс-службе.

Ежегодно для льготного лекарственного обеспечения жителей Москвы закупается порядка 24 млн упаковок неспецифических лекарственных препаратов, они применяются для лечения нескольких заболеваний.

"Реализация пилотного проекта позволит расширить возможности льготных категорий граждан по получению бесплатных лекарств. В том числе, впервые появится возможность получения препарата конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости", - заверили в пресс-службе. Кроме того, подключение коммерческих аптек к выдаче бесплатных лекарств значительно снизит затраты городского бюджета и ресурсов системы здравоохранения на проведение централизованных закупок препаратов. "В то же время льготники сохранят возможность получения бесплатных лекарств в привычной форме - в аптечных пунктах городских поликлиник", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.