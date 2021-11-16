В Новороссийске включили сирены из-за ожидаемого ураганного ветра с порывами до 38 м/с

ТАСС, 16 ноября. Власти Новороссийска предупредили жителей о надвигающемся на город урагане, а также о сильном ветре с порывами до 38 м/с. Об этом говорится в Telegram-канале администрации города. В Новороссийске с утра включили сирены с сигналом "Внимание всем!".

"16 ноября на территории муниципального образования город Новороссийск ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий. Ветер северо-восточный 25-30 м/с, порывы 35-38 м/с, ураган. Температура воздуха днем 7-9 градусов с последующим понижением ночью", - говорится в сообщении администрации.

Власти рекомендуют гостям и жителям города не выходить из зданий, не оставлять детей без присмотра, а если ветер застал на улице, то укрыться в подъезде или в подземном переходе. "Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями", - отметили в пресс-службе.

Из-за сильного ветра могут возникать перебои с электричеством. "Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и укрыться в ближайшем здании. Если вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле", - добавили в пресс-службе.