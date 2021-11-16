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Исследование ЦПУР: необходимо расширить полномочия общественных экологических инспекторов

По данным исследования Центра перспективных управленческих решений, у общественных инспекторов в РФ в настоящее время противоречивый юридический статус

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полномочия общественных экологических инспекторов в России необходимо расширить, наделив их реальными инструментами для решения проблем. Это позволит создать институт общественных экологических инспекторов, который так и не сформировался в стране. Такие данные приводятся в исследовании Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Институт общественных экологических инспекторов в России к 2020 году не сложился. В реальности практики взаимодействия между стейкхолдерами и формально закрепленная норма сосуществуют отдельно. Работа общественных инспекторов в регионах представляет собой скорее серию разрозненных, не обеспеченных полномочиями и ресурсами коммуникаций с другими акторами ОЭК, нежели единую систему подготовки инспекторов и исполнения ими своих обязанностей на территории всей страны", - говорится в сообщении.

По данным исследования, у общественных инспекторов в РФ в настоящее время противоречивый юридический статус. "Предполагаемый общественный характер института вступил в противоречие с практикой выдачи удостоверения государственным регулятором и соответствующими требованиями по отчетности. Сущностные противоречия в дизайне проектируемого института, заложенные законодателем, вывели ОИ за пределы как общественных, так и государственных форм контроля", - поясняется в материале. В нем отмечается, что, у общественных инспекторов сейчас нет реальных инструментов для решения проблем.

"В ходе внедрения института ОИ на локальный уровень была делегирована задача мониторинга состояния окружающей среды без соответствующих полномочий и ресурсов. Не являясь государственными служащими, инспекторы не обладают реальными инструментами для решения проблем, кроме стандартной жалобы или запроса. Сама жалоба ОИ не рассматривается в приоритетном порядке", - сообщают исследователи.

Однако, по их мнению, уже накоплен некоторый позитивный опыт работы активистов, который может быть использован для улучшения института. Стоит расширить полномочные и ресурсные возможности, утвердить приоритетный порядок рассмотрения жалоб и запросов.

Об институте общественных инспекторов

Институт общественных экологических инспекторов действует в России с 2016 года. Это граждане, добровольно и безвозмездно помогающие профильным органам государственного надзора. Они фиксируют факты нарушения экологического законодательства и доводят эти сведения до госорганов. Другой важной функцией инспекторов должна была стать "работа по экологическому просвещению населения".

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