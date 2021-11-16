Липецкая область получила дополнительно 159 млн рублей на соцконтракты с гражданами

ЛИПЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Липецкая область получила от государства дополнительно 159 млн рублей на заключение социальных контрактов с гражданами. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Получили дополнительно 159 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы социального контракта, деньги будут направлены на поддержку граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации",- сказал Арамонов. Он напомнил, что жители региона смогут получить от 10 тыс. 742 рублей ежемесячно до 250 тыс. рублей единовременно в зависимости от того, на что планируется потратить деньги - на открытие своего бизнеса или поиск работы.

В настоящее время в рамках системы социального контрактования в области действуют четыре направления: индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. "В каждом, кроме последнего, жители региона могут получить новую профессию или повысить квалификацию, на образование получателя выделяется 30 тыс. рублей", - пояснил Артамонов. По его словам, система уже доказала свою эффективность и оказалась востребованной. "Наша задача получить хороший результат от данной программы, понизить уровень бедности и вовлечь людей в создание регионального продукта", - заметил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что в текущем году жители региона заключали соцконтракты на поиск работы и за такой помощью обратилось 2 007 человек. Еще 1 747 граждан открыли свой бизнес. "Но вместе с тем направление индивидуального предпринимательства - самое затратное, поэтому средства, выделенные в начале года в размере 490 млн рублей, к октябрю были израсходованы",- сказали в пресс-службе. Здесь также напомнили, что область является одним из лидеров в стране по количеству заключенных соцконтрактов.

Всем, кто в рамках социального контракта намерен заняться индивидуальным предпринимательством, власти региона обещают сопровождение. "Например, для них будут организованы ярмарки, где они смогут реализовать свою продукцию, расширить круг клиентов",- рассказали в пресс-службе. Так, сейчас на официальном сайте областного управления соцполитики есть вкладка, где представлены проекты порядка 20 самозанятых граждан в разных сферах. "А в декабре планируется провести социальную ярмарку офлайн в одном из торговых центров Липецка, где соберут самых талантливых получателей соцконтракта - около 25 человек - которые смогут реализовать свою продукцию и заявить о себе", - заключили в пресс-службе.