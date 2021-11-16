Прокуратура дополнительно проверяет действия полиции при задержании членов КПРФ в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проводит дополнительную проверку действий полицейских при задержании членов КПРФ на акциях в сентябре в Москве. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов, отвечая на вопросы депутатов на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, изначально прокуратура Москвы провела проверки, и действия сотрудников полиции были признаны законными и обоснованными. "Однако поступили дополнительные жалобы КПРФ. Сейчас дополнительно проводим проверки, проверки контролируются Генеральной прокуратурой, до настоящего времени пока решение не принято", - сказал Краснов.

Сторонники КПРФ 20 и 25 сентября провели в центре Москвы несанкционированные акции. В полиции Москвы и прокуратуре столицы предупреждали об ответственности за участие в незаконных митингах и призывали отказаться от участия в них. Суд 1 октября оштрафовал главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга. Также дважды была оштрафована на 200 тысяч и 250 тысяч рублей депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.