Путин 17 ноября проведет совещание по вопросам развития генетических технологий

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 17 ноября, проведет совещание по вопросам развития в стране генетических технологий. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены ход реализации федеральной научно-технической программы развития генетических технологий до 2027 года, вопросы, связанные с кадровой и материально-технической базой проведения исследований, а также меры вовлечения организаций реального сектора экономики в развитие генетических технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленной микробиологии", - говорится в сообщении.

В совещании примут участие члены правительства, руководители научных и образовательных организаций, крупных производственных объединений.