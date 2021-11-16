СПЧ и СЖР передали поправки к закону об иноагентах в Госдуму

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) и Союз журналистов России (СЖР) передали подготовленные данными организациями поправки к закону об иноагентах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Поправки переданы в Госдуму. Сейчас их законодательно изучают", - сказал Соловьев

Он рассказал, что, в частности, в поправках речь идет о том, чтобы присвоение статуса иноагента происходило не через Росфинмониторинг, Минюст, а по суду. Вторая главная идея - это право на ошибку. "Надо, чтобы давали три месяца на исправление возможных нарушений, по которым можно оказаться в этом реестре. Также необходимо изменить подход к маркировке материалов: к примеру не маркировать посты в соцсетях "с котиками", развлекательный контент - как информацию, произведенную иноагентами", - добавил Соловьев.

Глава СЖР также сообщил, что в поправках речь идет и о том, чтобы журналисты могли получать премии иностранных организаций, а также участвовать в различных международных конференциях - за счет принимающей стороны - без боязни попасть в реестр иноагентов.