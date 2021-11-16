В Коми заготовили более тысячи литров антиковидной плазмы

СЫКТЫВКАР, 16 ноября. /ТАСС/. Более одной тысячи литров антиковидной плазмы заготовили в Республике Коми для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более 200 литров было передано в медорганизации для клинического использования, сообщил во вторник главный врач Коми республиканского центра крови Дмитрий Журавлев.

"Запасы антиковидной плазмы, заготовленные Коми республиканским центром крови, позволяют обеспечивать медицинские организации республики в полном объеме. С апреля 2020 года в Коми освоена технология заготовки антиковидной плазмы от доноров, перенесших COVID-19. Всего заготовлено около одной тысячи литров антиковидной плазмы, передано в медицинские организации для клинического использования более 200 литров", - рассказал Журавлев главе региона Владимиру Уйба и журналистам.

По словам главврача, ежегодно служба крови республики заготавливает более 18,2 тонны донорской крови. Это более 27 тыс. донаций в год, в том числе более 16 тыс. донаций крови, около 10 тыс. донаций плазмы и более 300 донаций клеток крови.

Во вторник глава Коми осмотрел центр крови и сам сдал антиковидную плазму крови. "Антиковидную плазму можно будет переливать людям, которые страдают COVID-19 и находятся в тяжелом состоянии. Донорство - это особый смысл жизни людей. В 2007 году, когда я возглавлял ФМБА России, на встрече с президентом России на его вопрос ответил, что нужно немедленно возрождать донорство. Нужно было "перезагрузить" службу крови по всей стране", - сказал Уйба.

По его словам, в 2007 году ФМБА России создало новую службу крови и начало активно возрождать донорство, которое к тому моменту почти сошло на нет среди студенчества и крупных производственных коллективов. Уйба, как член Союза машиностроителей России, обратился тогда за помощью к председателю союза, гендиректору госкорпорации "Ростех" Сергею Чемезову. Союз объединяет более 700 предприятий оборонного комплекса, возрождать донорство начали именно с них, потом присоединились другие компании, бизнес. "Сегодня в стране нет дефицита крови, плазмы, и это огромная заслуга доноров, потому что любое железо без доноров - ничто. Донорство продлевает жизнь, улучшает иммунитет омолаживает организм, что тоже доказано", - сказал Уйба.

Глава Коми дважды прививался от коронавируса и переболел COVID-19 летом 2021 года. Он несколько дней провел в региональной инфекционной больнице, пока не перестал выделять вирус. Как отметил тогда руководитель региона, переболел он в легкой форме благодаря прививке. Донорами антиковидной плазмы могут стать пациенты, у которых в результате перенесенной новой коронавирусной инфекции или прохождения вакцинации в крови обнаружены антитела к COVID-19. На 16 ноября в Коми выявлено 85 211 заразившихся, прирост за сутки - 375 заболевших. Выздоровели 71 119 человек, умерли 2 124. Привились первым компонентом вакцины более 325 тыс. человек, или почти 52% взрослого населения региона.