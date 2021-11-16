В Думе создали три рабочие группы по итогам правчаса с участием генпрокурора

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума создала три рабочие группы по вопросам, поднятым в ходе выступления генерального прокурора РФ Игоря Краснова перед депутатами в рамках правительственного часа во вторник. Рабочие группы возглавят вице-спикеры палаты Анна Кузнецова, Сергей Неверов и Ирина Яровая. С соответствующей инициативой к депутатам обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Принимаем решение о создании трех рабочих групп совместно с Генеральной прокуратурой РФ, которые призваны будут найти решение по трем проблемам, озвученным в докладе генерального прокурора", - отметил Володин в ходе пленарного заседания.

Он напомнил, что встреча с генеральным прокурором стала первой для депутатов после выборов, поэтому "правильно было бы предложения, которые высказаны генеральным прокурором, не откладывать в долгий ящик". Так, подчеркнул Володин, депутатам необходимо изучить, как работают законы в рамках правоприменительной практики.

"Вопрос обеспечения жильем детей-сирот. Давайте вместе с Генеральной прокуратурой займемся решением этого вопроса, и, если вы не будете возражать, со стороны Государственной думы создадим рабочую группу во главе с Кузнецовой Анной Юрьевной, заместителем председателя Госдумы", - отметил Володин. По его словам, в группу войдут представители профильных комитетов, чтобы вместе с Генпрокуратурой обсудить решение проблемы, "потому что дети ждут очереди, сами становясь родителями".

Вторая рабочая группа займется вопросом обманутых дольщиков, ее возглавит вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Как напомнил Володин, депутаты ранее уже проводили большие парламентские слушания и инициировали несколько законопроектов, в результате чего "ситуация стала меняться, но слишком медленно".

"Еще один вопрос поднял генеральный прокурор - вопрос необоснованных тарифов и недобросовестной работы наших концессионеров в регионах. Эта тема присутствует, мы с ней сталкиваемся постоянно. [Надо] отдать должное Генеральной прокуратуре, она реагирует на наши обращения, когда концессионеры необоснованно увеличивают плату за теплоресурсы, водоснабжение. Но правильно было бы проанализировать законодательство в этой части", - отметил Володин. Рабочую группу возглавит вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По словам Володина, сегодня в Думе есть "все возможности, чтобы вмешаться в эту ситуацию, через законодательное решение выйти на предложение, которое позволит снять проблемы".