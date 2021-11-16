В Приамурье не привитых от COVID-19 пенсионеров будут лично приглашать на вакцинацию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение организовать работу по привлечению к вакцинации от новой коронавирусной инфекции жителей региона старше 60 лет. Среди мер - личное приглашение на прививки, а также выезд на дом, сообщила во вторник пресс-служба правительства области.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась в пяти регионах России за последнюю неделю, в том числе в Амурской области. По информации пресс-службы правительства региона, по статистике, наиболее высоки риски смертности от COVID-19 среди пожилых жителей Приамурья.

"В Амурской области на сегодня привито 55,9% лиц старше 60 лет, среднероссийский показатель - 51,5%. Губернатор поручил более эффективно организовать работу по вакцинации граждан старше 60 лет, при необходимости лично приглашать их на прививки, а также рассмотреть возможность выездов на дом", - говорится в сообщении.

Для увеличения количества мобильных бригад в регионе дополнительно привлекаются сотрудники и студенты Амурской государственной медицинской академии. "Мы отработали с Амурской государственной медицинской академией, нам выделено дополнительно две бригады из числа профессорско-преподавательского состава и студентов. Мы усилим таким образом городскую поликлинику №4, одна бригада будет вакцинировать население в Пенсионном фонде, вторая будет выезжать на вакцинацию на предприятия", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву.

По данным пресс-службы правительства Амурской области, в регионе достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день - почти 875 тыс. доз.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня. В регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд. С начала пандемии в области выявлено 43 тыс. случаев заражения, 506 человек умерли.