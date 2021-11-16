ГП по запросу Бурматова проверит вольеры на месте "китовой тюрьмы" в Приморье

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ организовала проверку по поводу размещения вольеров для содержания морских млекопитающих на месте так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. Это следует из ответа Генпрокуратуры на запрос первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"По поручению генерального прокурора РФ организована проверка по вашему обращению по поводу размещения в акватории водного объекта - бухта Средняя Приморского края - вольеров для содержания морских млекопитающих", - отмечается в документе.

Ранее в октябре Бурматов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить законность сохранения в бухте Средняя вольеров для содержания выловленных морских млекопитающих. Депутат отмечал, что к нему поступают обращения граждан, обеспокоенных тем, что вольеры, известные как китовая тюрьма, не уничтожены. Как напомнил Бурматов, в 2018 году в бухту поступили 90 молодых белух и 11 детенышей косаток, которые относятся к транзитному подвиду, внесенному в Красную книгу Камчатского края. Все млекопитающие были отловлены по квоте в учебных и культурно-просветительских целях, однако готовились к продаже на экспорт и содержались в недопустимых условиях.

Млекопитающие были выпущены в естественную среду обитания в 2019 году после поручения президента РФ Владимира Путина Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных. По факту содержания косаток и белух в так называемой китовой тюрьме было возбуждено несколько уголовных и административных дел. Однако вольеры до сих пор не демонтированы, а их назначение, юридический статус, принадлежность, цели и практика использования неизвестны, отмечал Бурматов.