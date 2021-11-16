Во Владикавказе открылся фестиваль идей и технологий

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 ноября. /ТАСС/. Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ (Национальная технологическая инициатива) впервые открылся во Владикавказе в центре опережающей профессиональной подготовки Северной Осетии.

"Фестиваль - большое событие для нашего региона. Знаковый момент, что он проходит в Год науки и технологий и празднования 100-летия кружкового движения. Развитие кружкового движения и поддержка талантливых детей является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. Мое глубокое убеждение, что каждый ребенок по-своему талантлив, а наша задача - создать ему условия для развития его интеллектуального потенциала", - сказала министр образования и науки республики Элла Алибекова.

Участниками фестиваля, который продлится до 18 ноября, станут школьники и преподаватели учебных заведений.

В первый день фестиваля стартовали марафоны по профориентации "ПРОФCompas": "Оператор беспилотных летательных аппаратов", "Экскурсовод: Экскурсия будущего", "Разработка сайтов" и "UX/UI-дизайн". Мастер-классы проходили для школьников, которые познакомились с новой профессией "гид-экскурсовод в виртуальном туризме", они узнали, как она зародилась и в каком виде существует сегодня. В соседних аудиториях школьники знакомились с профессией будущего - оператором беспилотных летательных аппаратов. Старшеклассники изучали, как разработать сайт. Марафоны "ПРОФCompas", в которых примут участие большинство школьников Северной Осетии, продлятся до 30 ноября.

Организаторы и партнеры фестиваля: Министерство науки и высшего образования РФ, ассоциация менеджеров культуры, платформа НТИ, кружковое движение НТИ, агентство стратегических инициатив, университет 20.35, агентство стратегических инициатив при поддержке правительства РСО-А и министерства образования и науки РСО-А.