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В Минпросвещения предложили организовать телемосты для школьников России и Узбекистана

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что "узбекский язык интересен, есть школы и ребята, которые интересуются культурой Республики Узбекистан"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе Второго российско-узбекского образовательного форума, который проходит на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, предложил организовать телемосты для школьников двух стран.

"Нам надо усилить работу между взаимодействием школ Российской Федерации и Республики Узбекистан. Надо делать телемосты, обсуждения, потому что для нас узбекский язык тоже интересен, у нас есть школы и ребята, которые интересуются культурой Республики Узбекистан", - заявил Кравцов.

Он отметил, что это будет интересно учителям и школьникам.

Форум проходит 16-17 ноября на базе МГУ при поддержке Российского союза ректоров.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичУзбекистанРоссия
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