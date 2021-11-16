Кировская область направит 1,1 млрд рублей в 2022 году на строительство и ремонт больниц

КИРОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2022 году направят 1,1 млрд рублей на строительство и ремонт больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и покупку оборудования и транспорта для медучреждений, сообщила во вторник министр финансов области Лариса Маковеева на заседании комитета по социальным вопросам законодательного собрания региона.

"В 2022 году предусматриваются средства на модернизацию первичного звена здравоохранения - 1,1 млрд рублей. Планируется строительство и ремонт учреждений здравоохранения, фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение современного медицинского оборудования и транспорта", - сказала она.

Согласно материалам, представленным Маковеевой, в 2022 году планируется строительство детской поликлиники на 250 посещений в смену в Слободском, оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием, покупка 230 автомобилей и 26 быстровозводимых модульных конструкций.

Также около 1 млрд рублей планируется направить на нацпроект "Здравоохранение", средства предусмотрены на оборудование для сосудистых центров, закупку лекарственных препаратов для обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний, переоснащение оборудованием медорганизаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями. Также планируется модернизация медицинской информационной системы, обеспечение экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации.

По данным правительства области, программа модернизации первичного звена здравоохранения была запущена в регионе с 2021 года. Всего до 2025 года по программе планируют построить 213 новых объектов здравоохранения, 208 из которых заменят действующие фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Еще 92 объекта будут капитально отремонтированы. Кроме того, для медицинских организаций региона закупят 1 600 единиц оборудования, а для доставки пациентов в медицинские организации, а также медицинских работников до места жительства пациентов власти планируют приобрести 385 автомобилей. Финансирование программы превысит 6 млрд рублей.