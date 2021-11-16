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Посольство Финляндии сообщило, что установленные правила въезда для россиян сохраняются

Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Финляндия сохраняет действовавшие ранее правила въезда в страну, несмотря на возобновление железнодорожного сообщения с Россией. Об этом сообщили во вторник ТАСС в посольстве страны в Москве.

"Возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение с Финляндией не меняют срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет", - указали в диппредставительстве.

В посольстве напомнили, что на данный момент визовые центры Финляндии в России принимают визовые заявления от тех, у кого цель поездки - деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Заявления также принимаются от лиц, входящих в установленные отдельные категории.

Ранее оперштаб сообщил, что Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря, поезда будут ходить дважды в сутки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки.

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