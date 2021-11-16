В СПЧ предложили перед признанием иноагентом давать СМИ время на устранение нарушений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил предложения по совершенствованию законодательства об иноагентах, в частности, предлагается перед признанием иноагентом давать СМИ время на устранение нарушений. Об этом во вторник сообщил ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов.

"Одно из главных предложений в том, чтобы перед признанием иностранным агентом предупредить [СМИ] и дать время на устранение нарушений. Главная логика в том, что если зафиксировано нарушение, предупредите. Это касается в том числе СМИ, которые перепечатывают материалы [СМИ-иноагентов], забывают ссылку поставить. Предупредите сначала, дайте время на устранение, а после этого принимайте уже все меры: штрафуйте, закрывайте и так далее", - сказал он.

Точенов отметил, что предложения были направлены главе комитета Госдумы по информационной политике Александру Хинштейну. "Все должно быть продумано и сделано заблаговременно, там с финансированием нужно разбираться тоже, с определением политической деятельности, и это еще дальше будет прорабатываться", - отметил Точенов.

Он не исключил, что эта тема будет также обсуждаться на встрече членов СПЧ с президентом. "В любом случае думаю, что коллеги поднимут тему", - заявил он.