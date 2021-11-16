Мишустин рассказал, как с матерью тестировал удобство использования цифровых сервисов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что портал госуслуг можно сделать более простым для пользователей. Председатель правительства посоветовал руководителю "Ростелекома" Михаилу Осеевскому проверять, насколько удобны новые сервисы, привлекая к их тестированию старших родственников.

Глава кабинета министров на встрече с Осеевским во вторник перечислил несколько направлений, на которых следует сосредоточить усилия в работе. В качестве первого такого направления Мишустин назвал "упрощение всех процедур с точки зрения восприятия пользователя". "Большое количество пользователей - люди старшего поколения, не совсем привыкшие работать в современной экосистеме, в среде, где молодежь чувствует себя очень хорошо, с использованием мобильных устройств, приложений, гаджетов", - пояснил он. По мнению премьер-министра, "портал государственных услуг в этом плане должен быть очень простым".

"Слово "простой" не означает отсутствие в том числе продуманности алгоритмизации всех процедур, которые необходимы, а <...> означает в первую очередь понятный интерфейс для людей старшего поколения, когда они могли бы делать это просто и удобно", - отметил председатель правительства. Он добавил, что "здесь очень важным является тестирование таких сервисов или таких технологических предложений на людях старшего поколения, чтобы их клиентский путь был понятен".

"Очень рекомендую делать это на близких людях, на родных", - обратился Мишустин к Осеевскому. "Я как-то говорил, что, когда мы вводили определенное количество сложных технологических процедур для людей, я их тестировал, например, на своей маме", - заметил он.

Глава кабинета министров также предложил руководителю "Ростелекома" "подумать над тем, чтобы прежде, чем вводить новшества или технологически новые сервисы, предназначенные в том числе для людей старшего поколения, спросить у них, то есть провести определенный социальный опрос".