Академик РАН: пациенты с ожирением умирают от COVID-19 на 45% чаще людей без лишнего веса

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Летальный исход у пациентов с ожирением, заболевших коронавирусом, отмечается на 45% чаще, чем среди пациентов без лишнего веса. Риск госпитализации таких пациентов возрастает на 115%, сообщил академик РАН Виктор Малеев во вторник на конгрессе "Человек и лекарство. Урал - 2021", который проводит Тюменский медицинский госуниверситет (ТюмГМУ).

"При индексе массы тела от 30 до 40 смертность в возрастной группе 35-45 лет возрастает в 6 раз, в возрастной группе 25-30 лет смертность в 12 раз выше, чем у людей без ожирения. Риск госпитализации таких пациентов возрастает на 115%, они на 70% чаще попадают в реанимацию. В целом летальный исход у больных с ожирением и COVID-19 выше на 45%", - сказал академик Малеев.

Исполняющий обязанности ректора Тюменского ГМУ Иван Петров рассказал ТАСС, что университет также участвует в различных исследованиях новой коронавирусной инфекции, в частности, исследователи вуза изучают использование антиковидной плазмы. "Ведутся четыре направления исследований: первое - о возможностях использования антиковидной плазмы, эти исследования находятся в стадии публикации. Второе направление - исследование влияния ограничительных мероприятий периода пандемии на биоритмы человека, его пищевое поведение и сон. Третье - реабилитация после ковида, четвертое - обеспечение реализации профилактических технологий здоровьесбережения, которые имеются в арсенале", - сказал и. о. ректора.

В 2021 году конгресс "Человек и лекарство. Урал - 2021" транслируется из Тюмени онлайн 16-18 ноября 2021 года.