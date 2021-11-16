На Старополье волонтеры помогают доставлять пациентов в поликлиники на гемодиализ

СТАВРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Волонтеры начали транспортировку пациентов на гемодиализ в поликлиники на Ставрополье, чтобы разгрузить автопарк медучреждений в период пандемии. В регионе работают более 40 автоволонтеров, сообщили во вторник в Минздраве края.

"Представители волонтерских организаций взяли на себя транспортировку пациентов на процедуры гемодиализа. Такая помощь помогла разгрузить автопарк медучреждений Ставропольского края. <…> Кроме того, с начала пандемии добровольцы занимаются доставкой лекарств и подвозом медработников. В настоящее время в такой работе задействовано более 40 волонтеров", - говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.

В поликлинике №5 города Ставрополя гемодиализ необходим семи пациентам, процедура повторяется два - три раза в неделю. Автоволонтеры созваниваются с пациентами, доставляют их в медицинское учреждение, после завершения процедуры привозят домой.

"В период пандемии больницы, поликлиники, службы скорой помощи испытывают тотальную перегрузку. В этой ситуации помощь волонтеров является хорошим подспорьем для медицинских организаций. Благодаря помощи добровольцев пациенты с хроническими заболеваниями вовремя попадают на плановые процедуры и обследования", - поясняют в министерстве.

Ранее главврач станции скорой медицинской помощи Ставрополя Антон Фарсиянц сообщал журналистам, что с начала летнего подъема заражаемости коронавирусом медики работают в режиме перегрузки. Для снижения нагрузки на скорую помощь, поликлиники региона продлили прием неотложных вызовов.