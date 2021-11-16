CanSino представила на Хайнане первую в мире ингаляционную вакцину от коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 16 ноября. /ТАСС/. Китайская фармацевтическая компания CanSino ("Кансино") представила на пятой Хайнаньской международной выставке индустрии здравоохранения первую в мире ингаляционную вакцину от коронавируса нового типа собственного производства. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

"Коронавирус главным образом попадает в организм человека через клетки слизистой оболочки дыхательных путей. Ее иммунная функция играет первостепенно важную роль, - заявил заместитель директора по продажам CanSino Чжао Гоцзюнь. - Формирование надежного иммунитета в слизистой оболочке позволяет уничтожить вирус еще до того, как он поразит ткани".

По его словам, благодаря ингаляционной вакцине возникает нечто вроде защитного щита для дыхательной системы человека. "Это эффективное средство, позволяющее предотвратить распространение инфекции", - добавил замдиректора.

Он также заверил, что антитела, вырабатываемые при таком виде вакцинации, вырабатываются раньше, чем после введения традиционной сыворотки. Как уточнил Чжао Гоцзюнь, они к тому же сохраняются дольше по сравнению с обычной прививкой.

В феврале Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР выдало условное разрешение для продажи ингаляционной вакцины CanSino на китайском рынке. Она уже получила в КНР широкое применение. Как утверждает производитель, данный препарат не только является безопасным и безболезненным, но и высокоэффективным.

Хайнаньская международная выставка индустрии здравоохранения считается одним из ключевых мероприятий провинции в период 14-й пятилетки (2021-2025 годов). Это важная площадка по налаживанию партнерских контактов между самым южным китайским регионом и другими странами в области медицины. Благодаря ей в мире постепенно формируется более четкое представление о Хайнане как о важном региональном центре по предоставлению высококачественных медицинских услуг.