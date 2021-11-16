В России разработали систему раннего выявления природных пожаров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Автоматическая система выявления природных пожаров по видеокамерам разработана на конкурсе для IT-специалистов "Цифровой прорыв", который проводится в рамках президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей", сообщается на сайте проекта.

"Ежегодно на территории нашей страны пожары уничтожают сотни гектаров леса, жилые дома и целые населенные пункты. В огне гибнут люди, животные, разрушаются уникальные лесные и степные экосистемы. Пожары могут возникать вдали от населенных пунктов и распространяться быстро. <…> В этой связи участникам хакатона предлагается разработать систему противодействия лесным пожарам с возможностями автоматического анализа поступающего видеопотока с лесных массивов и подсказки дежурному диспетчеру по определению поступающей видеоинформации", - говорится в описании задания для участников конкурса.

Первое место заняла команда Dragon IT, состоящая из трех человек из Московской области и Краснодарского края. Согласно краткому описанию разработанной ими системы Fire Vision, она способна анализировать информацию с видеокамер, обнаруживать возгорание в реальном времени и прогнозировать распространение огня. В дальнейшем информация об очаге передается пожарным, в том числе через Telegram. Fire Vision может сэкономить от 11 418 000 рублей за один случай пожара средней площадью 165,5 га, сообщается в описании системы.

Одним из членов жюри конкурса выступил добровольный пожарный Григорий Куксин, много лет занимающийся тушением лесных и торфяных пожаров. По его мнению, которое он высказал на своей странице в Facebook, для борьбы с природными возгораниями необходимо разработать и другие технологии. Например, систему координации сил (пожарных) в условиях отсутствия сотовой связи, беспилотники, в том числе тяжелого класса, систему грозопеленгации в местах без сотовой связи, ручные грунтометы или траншеекопатели, способные прокладывать минерализованные полосы, автоматическую систему обнаружения и картирования торфяных очагов, стволы для подачи воды под большим давлением с оптимальными для размыва грунта характеристиками, вездеходы для доставки лесных пожарных по пересеченной местности, экзоскелеты для пожарных и другое.

На сайте конкурса не указано, когда будет внедрена разработанная система.

Природные пожары в РФ в 2021 году

По данным пресс-службы МЧС России, с начала 2021 года в России от лесных пожаров пострадали семь населенных пунктов. На их территории повреждены более 60 жилых домов и 14 социально значимых объектов. От перехода огня с палов сухой травы пострадали еще больше населенных пунктов - 24. В них полностью сгорели или были повреждены 260 строений, 35 частных жилых домов, более 60 нежилых, 50 садовых домов, а также свыше 100 хозпостроек. Пострадали два человека.