Эксперты: журналистская солидарность может помочь в борьбе с новыми "штаммами" терроризма

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Терроризм продолжает оставаться частью жизни современного мира, подобно коронавирусу, мутирует и проявляется во всё новых формах-"штаммах", но человечество далеко не всегда успевает выработать против них средства противоядия, одним из которых вполне могла бы стать журналистская солидарность. Такое мнение высказали участники XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

"Терроризм как явление не исчезает, он, подобный этому вирусу, мутирует и во все новых и новых штаммах угрожает нашей жизни, и в прямом смысле убивает людей. И - так же, как это делают наши коллеги-врачи - правильно разбираться в происходящем, анализировать каждый новый штамм и находить - ну, вакцины трудно - но хотя бы некоторые средства, позволяющие противостоять этой беде", - сказал глава правления Международной академии телевидения и радио Леонид Млечин.

С ним согласился председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов", секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян, признавший, что терроризм приобретает сегодня совершенно новые формы воздействия. По его словам, хотя "борьба одиночек и отдельных халифатов" все так же присутствует, однако наибольшая опасность может исходить от использования бактериологического и биологического оружия, что, по мнению Джазояна, особенно актуально в условиях пандемии.

"Сейчас большое количество людей ушло в интернет, и средства массовой коммуникации (СМК) могут быть использованы террористическими группами… СМК привлекают в свои ряды все более новое, молодое поколение. Мне кажется, журналистская солидарность, наверное, прежде всего может возникнуть и существовать в плане того, чтобы мы сумели организоваться по предотвращению или профилактике - объединить усилия журналистов на этом направлении, в плане борьбы с радикализацией, особенно среди молодых", - сказал Джазоян.

Бороться за солидарность

Директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров отметил, что понятие журналистской солидарности "все больше и больше подменяется понятием корпоративное единство: не солидарность разума, а солидарность стаи". По его мнению, за журналистскую солидарность в международных структурах и на уровне национальных ассоциаций журналистов нужно бороться и "лелеять ее". Федоров, в частности, указал на важность наличия редакций СМИ на местах в городах и странах.

"Интернет, тяжелое финансовое положение, гибель печатных СМИ приводит к тому, что редакции перестали держать корреспондентов на местах. Они все больше и больше опираются либо на общие сообщения, которые появляются в интернете, либо дают задания стрингерам. <…> И если раньше было три-четыре корреспондента от крупной страны, - да, они редакционно и политически следовали линии своей газеты, но видели разное, разные детали, и каждый немного по-своему объяснял происходящее, - то сейчас это унифицировано. И эта унификация создает общий информационный фон, из которого вырваться журналисту очень трудно, он волей-неволей следует этой общей линии и в своих материалах продолжает ее", - сказал Федоров.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев со своей стороны обратил внимание на то, что всеобъемлющей конвенции по противодействию терроризму в мире до сих пор не появилось. При этом такой конвенции, по его словам, нет не потому, что кто-то недорабатывает, а потому, что "в международно-правовой практике в общей сложности насчитывается до 300 различных определений терроризма", каждое из которых имеет право на существование и отражает определенный аспект этой проблемы.

Как отметил Косачев, объединить все это воедино достаточно трудно, и особенно "провести черту, где заканчивается, например, национально-освободительная борьба и где начинается терроризм". По его мнению, требует актуализации и разработанный в 2001 году кодекс этических принципов работы журналистов. Политик также отметил, что террористическая угроза в последние десятилетия не снижается, а только нарастает и приобретает новые измерения, последним примером здесь явился Афганистан.

Журналисты в Афганистане

Вице-президент Международной федерации журналистов, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир поднял на конференции вопрос положения журналистов в Афганистане после смены в этой стране режима. Он отметил, что до прихода к власти талибов (представителей движения "Талибан", запрещено в РФ) в одном только Кабуле работали более 5 тыс. журналистов, в том числе на иностранные СМИ. В опасной ситуации многие структуры, которые любят публиковать рейтинги и отчеты по теме защиты прав журналистов и свободы слова, не приняли мер и упустили время на эвакуацию представителей СМИ и их семей, заявил Шафир.

По его словам, Международная федерация журналистов создала рабочую группу, благодаря работе которой удалось сохранить связь с союзами журналистов в Афганистане, сейчас речи об их эвакуации не идет, но им смогли перечислить некоторые средства. "Мы пытаемся выходить с ними на связь, мы общаемся с ними урывками в чате. У нас получилась возможность - понятно, что речь уже ни о какой эвакуации сейчас не идет - получилась возможность из Фонда безопасности Международной федерации журналистов <…> перечислить определенное количество средств на функционирование элементарное, на какие-то там возможности эвакуироваться внутри страны этим журналистам", - сказал он.

По его информации, председатель одного из этих журналистских союзов был убит в Афганистане при невыясненных обстоятельствах. Шафир выразил надежду, что ситуация с коллегами в Афганистане прояснится и самые худшие опасения не оправдаются.

Говоря о другом вопросе - стандартах журналистской этики, он напомнил, что два года назад МФЖ приняла глобальную Хартию журналистской этики. При этом практически в то же время СЖР принял эту же хартию как основной документ своей деятельности. Этот документ можно посмотреть на сайте организации.

О конференции

Участие в XVII Международной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму, которая открылась в Москве во вторник, принимают известные российские и иностранные журналисты, эксперты медиаотрасли, представители силовых структур и государственных ведомств. Организатором мероприятия является Международная академия телевидения и радио (IATR). Участники обсуждают вопросы сотрудничества в противодействии идеологии терроризма, борьбу с терроризмом в условиях широкого использования искусственного интеллекта в новых медиа, современную систему подготовки профессиональных журналистов и регулирования информационного поля как фактор борьбы с распространением идеологии терроризма, кибербезопасность в социальных сетях.

Конференция организована при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.