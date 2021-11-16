Вывозной рейс отправится из Туркмении в Россию 19 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс вылетит в пятницу из Туркменабада в Москву, он организован российским посольством в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения между Туркменией и Россией из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило российское диппредставительство в Ашхабаде.

"Продажа билетов на рейс, который состоится 19 ноября по маршруту Туркменабад - Москва, начнется в кассах представительства авиакомпании S7 Airlines 16 ноября с 10:00" - говорится в сообщении на сайте посольства.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на проведение массовых мероприятий, не вводилось. Министерство здравоохранения Туркмении в начале июля сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет.

Посольство России в конце сентября сообщило, что, согласно решению властей республики, для въезда в страну иностранцам теперь необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации от коронавируса. Российское диппредставительство также уведомило, что граждане Туркмении при въезде в Россию по-прежнему должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.