В Пятигорске на ремонт спортшколы направят 65 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Спортивную школу № 1 начнут ремонтировать в Пятигорске Ставропольского края в 2021 году. На работы направят свыше 65 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Пятигорская спортшкола № 1, отмечающая в этом году свое 70-летие, готовится к капитальному ремонту. Ремонт начнется уже в текущем году. Для этого по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова из регионального бюджета выделено более 65 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время готовится конкурсная документация и решается вопрос о том, где во время ремонта будут проходить тренировки.

По данным пресс-службы, пятигорская муниципальная спортивная школа олимпийского резерва № 1 была открыта в 1951 году. В настоящее время в школе работает 5 отделений: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, теннис, художественная гимнастика.