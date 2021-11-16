В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды электроснабжение

МАХАЧКАЛА, 16 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили нарушенное во вторник утром непогодой энергоснабжение потребителей Дагестана, сообщает пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

Во вторник из-за неблагоприятных погодных условий - порывистого ветра, дождя и снега - в республике без света остались более 153 тыс. человек.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 14:49 (мск) завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах, работа которых была нарушена сегодня утром из-за стихии (порывистый ветер, дождь, снег)", - говорится в сообщении.

По данным компании, 235 энергетиков в составе 77 бригад с привлечением 92 единиц техники в особом режиме работали над ликвидацией технологических нарушений в 15 районах Дагестана. "Уже к полудню специалистам энергокомпании удалось вернуть свет порядка 70% потребителей, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды. На объектах высокого напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения не зафиксированы", - добавили в пресс-службе.