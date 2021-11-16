Бумажные сертификаты о вакцинации от ковида с QR-кодом начали выдавать в МФЦ в КБР

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Бумажные сертификаты о вакцинации от ковида с QR-кодом начали выдавать в Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Кабардино-Балкарии (КБР). В первый день этой услугой воспользовались более 100 человек, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона во вторник.

"Жители Кабардино-Балкарии с 16 ноября начали получать во всех офисах МФЦ республики бумажные сертификаты о вакцинации от коронавируса с QR-кодом. В первый день услугой Центра воспользовались более 100 человек. Документ смогут получить все привитые и переболевшие граждане, а также те, у кого есть медотвод", - говорится в сообщении.

Необходимость в распечатке сертификата возникает чаще всего у пожилых людей, которые не пользуются смартфонами, отметили в региональном МФЦ. Для получения сертификата необходимы паспорт, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования. При предъявлении заграничного паспорта сертификат можно получить на английском языке. "Срок действия сертификата привитого - один год, переболевшего - шесть месяцев, а справка о временном или полном отказе от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями действительна в соответствии со сведениями, внесенными в федеральный реестр", - напомнили в пресс-службе.

По состоянию на 16 октября в КБР выявлено 37 253 случая заражения коронавирусом. В регионе вакцинации подлежат 529,3 тыс. человек. На 16 октября первым компонентом привит 232 961 человек, 154 320 человек прошли оба этапа вакцинации. Доля вакцинированных среди взрослого населения достигла 32,6%, доля взрослого населения, имеющего иммунитет, составляет 54,8%.