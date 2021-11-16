В Якутии власти обязали отчитываться при сборе бивней мамонтов

ЯКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство промышленности и геологии Якутии утвердило форму отчетности при сборе палеонтологических материалов, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Новая форма отчетности по сбору палеонтологических коллекционных материалов, в том числе с обязательным приложением информации о маркированных образцах бивней мамонта, утверждена приказом Минпромгеологии Якутии. Нововведение касается периодичности составления и сроков предоставления отчета с указанием объема собранного материала и места сбора", - говорится в сообщении.

В министерстве убеждены, что это "позволит сделать рынок более конкурентным и легальным, а экспорт мамонтовой кости прозрачным". Так, согласно утвержденному приказу, сборщики мамонтовой фауны обязаны предоставлять отчет в управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) и в министерство ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

По словам экспертов, принятые меры позволят контролировать экспорт мамонтовой кости. На сегодня в Якутии находится до 90% мировых запасов бивней мамонта. По данным министерства, ежегодно легально добывается около 100 тонн бивней, а нелегально - в два раза больше.