В Крыму план вакцинации от коронавируса выполнили на 63%

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. План по количеству вакцинированных граждан в Крыму выполнен на 63%, что больше среднероссийского уровня, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. Власти Крыма рассчитывают при сохранении текущих темпов вакцинации от коронавируса достигнуть плановых показателей иммунизации к Новому году.

"На данный момент план вакцинации в Крыму выполнен на 63%, в то время как среднероссийский уровень составляет 62%. В Крыму в наличии более 130 тыс. доз вакцины "Спутник V", при этом есть дефицит со "Спутником Лайт" - эта проблема будет устранена", - написал Аксенов.

Из-за роста заболеваемости в республике ужесточили антиковидные меры. С 25 октября запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

"По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов". На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно", - добавил глава республики.