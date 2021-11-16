Противопожарная служба Тюменской области начнет работу с 2022 года

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Противопожарная служба Тюменской области начнет работу с начала 2022 года, что позволит централизовать пожарную безопасность в регионе. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Площадь природных пожаров в Тюменской области за год увеличилась более чем в 100 раз. Как ранее отмечал губернатор региона Александр Моор, подобных масштабных лесных пожаров в области не было последние 10 лет.

"Система управления пожарной безопасностью развивается. Назрела необходимость принятия данного решения (о создании противопожарной службы региона), чтобы появилась возможность централизованного управления противопожарными формированиями. <...> Централизация - важный вопрос в обеспечении пожарной безопасности, так как позволяет осуществлять передислокацию сил при необходимости из районов с более спокойной обстановкой в районы с более напряженной ситуацией. <...> Пожарные машины областной противопожарной службы будут реагировать на вызовы с начала 2022 года", - рассказал Михнович.

Глава департамента добавил, что полностью создание службы завершится за следующие четыре года. Начальник противопожарной службы Тюменской области уже назначен, им стал Константин Скворец.