Суд в Житомирской области вызвал Марка Цукерберга на заседание 2 декабря

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Коростенский суд Житомирской области постановил привлечь владельца компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, Марка Цукерберга соответчиком по иску мэра города Овруч Ивана Коруда о защите чести и достоинства. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Главком".

"Привлечь к участию в деле по иску Ивана Коруда о защите чести, достоинства, деловой репутации должностного лица к Алексею Кравчуку. <...> Как соответчика владельца сайта Facebook, резидента Соединенных Штатов Америки", - говорится в решении суда, которое опубликовало издание.

Подготовительное заседание по этому делу назначено на 2 декабря.

Мэр Овруча Иван Коруд 25 июля 2019 года обратился в суд с иском к основателю районной ячейки партии "Свобода" Алексею Кравчуку. Он потребовал признать недостоверной и унижающей его честь и достоинство информацию, распространенную в Facebook Кравчуком, обвинившим его в коррупции. Кроме того, он требует удалить эту информацию и опровергнуть ее, разместив текст решения суда.